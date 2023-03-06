Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины — снаряд попал в гражданское авто
За прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Стрелечье, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
Об этом в Telegram-канале сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар. В течение вчерашнего дня враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двуречное Купянского района", — пишет глава Харьковской ОВА.
Возле села Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива". Погибли супруги — 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. Досудебное расследование было начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В настоящее время все детали устанавливаются.
Напомним, что 2 марта во время обстрела Купянского района погибла женщина, а также было уничтожено 1,5 тысячи тонн зерна.
Также мы писали, что из населенных пунктов Купянской нромады, которые ежедневно находятся под обстрелами российских оккупантов, проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей.