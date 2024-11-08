Россияне обстреляли Харьков 8 ноября — есть разрушения

Повреждена здание в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

Российские захватчики нанесли очередной удар по Харькову, применив 500-килограммовую бомбу. В результате пострадали, повреждены жилые здания, торговые павильоны и другое.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 8 ноября.

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"Враг в 3:30 коварно ударил по миллионному городу Харьков. Снова Салтовский и Шевченковский районы", — говорится в сообщении.

В частности, на Салтовке есть попадание в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате этого удара 25 раненых, пять из которых госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Также эвакуировали 30 человек, из них четверо детей.

Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выход станции метро.

"В самом центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома", — сообщил Синегубов.

Кроме того, еще одно попадание произошло у жилой застройки также в центральной части города. Повреждены не менее шести многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. Обошлось без пострадавших.

"Такие удары 500-килограммовыми авиабомбами – это целенаправленный террор врага!", — отметил Синегубов.

Глава ОВА поблагодарил всех служб и волонтеров, которые находятся на месте, спасают людей и ликвидируют последствия обстрела.

Здание после обстрела в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

Разрушенный подъезд. Фото: Харьковская ОВА

Спасатели и полиция с пострадавшей. Фото: Харьковская ОВА

Флаги на поврежденном здании. Фото: Харьковская ОВА

Разрушено здание "Макдональдса". Фото: Харьковская ОВА

Напомним, недавно мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что специалисты завершают ликвидацию последствий российского удара по Алексеевке.

Ранее российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.