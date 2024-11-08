Росіяни обстріляли Харків 8 листопада — є руйнування

Пошкоджена будівля у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Російські загарбники завдали чергового удару по Харкову, застосувавши 500-кілограмову бомбу. Внаслідок цього є постраждалі, пошкоджено житлові будівлі, торгівельні павільйони та інше.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 8 листопада.

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"Ворог о 3:30 підступно вдарив по мільйонному місту Харків. Знову Салтівський та Шевченківський райони", — говориться у повідомленні.

Зокрема, на Салтівці є влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок цього удару є 25 поранених, пʼятьох з яких госпіталізовано до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Також евакуювали 30 людей, з них четверо дітей.

Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

"У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки", — повідомив Синєгубов.

Окрім того, ще одне влучання сталося біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. Обійшлося без постраждалих.

"Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами — це цілеспрямований терор ворога!" — зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА подякував всім службам та волонтерам, які перебувають на місці, рятують людей та ліквідовують наслідки обстрілу.

Будівля після обстрілу у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Зруйнований під'їзд. Фото: Харківська ОВА

Рятувальники та поліція з постраждалою. Фото: Харківська ОВА

Прапори на пошкодженій будівлі. Фото: Харківська ОВА

Зруйнована будівля "Макдональдса". Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що фахівці завершують ліквідацію наслідків російського удару по Олексіївці.

Раніше російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждала.