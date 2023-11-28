Враг сбросил авиабомбу на населенный пункт Харьковской области

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В частности, вчера, 27 ноября, противник нанес удар по Ковшаровке в Купянском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, по этому населенному пункту враг ударил авиабомбой. Там были повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. К счастью, обошлось без раненых.

Обстрелы Харьковской области в течение суток

Также под вражеским огнем находились следующие населенные пункты:

Старица,

Тихое,

Синьковка,

Ивановка,

Кисловка,

Котляровка,

Табаевка,

Крахмальное,

Строевка.

В течение суток пострадавших среди мирных жителей не было.

Разминирование и непогода в области

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 52 взрывоопасных предмета", — добавил Синегубов.

Он отметил, что из-за непогоды обесточены 86 домохозяйств в селе Бородоярское Изюмского района. Сейчас специалисты пытаются сделать все, чтобы восстановить электроэнергию.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Напомним, российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области в субботу, 25 ноября. В населенном пункте есть значительные разрушения.