Враг сбросил авиабомбу на населенный пункт Харьковской области
Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В частности, вчера, 27 ноября, противник нанес удар по Ковшаровке в Купянском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, по этому населенному пункту враг ударил авиабомбой. Там были повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. К счастью, обошлось без раненых.
Обстрелы Харьковской области в течение суток
Также под вражеским огнем находились следующие населенные пункты:
- Старица,
- Тихое,
- Синьковка,
- Ивановка,
- Кисловка,
- Котляровка,
- Табаевка,
- Крахмальное,
- Строевка.
В течение суток пострадавших среди мирных жителей не было.
Разминирование и непогода в области
"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 52 взрывоопасных предмета", — добавил Синегубов.
Он отметил, что из-за непогоды обесточены 86 домохозяйств в селе Бородоярское Изюмского района. Сейчас специалисты пытаются сделать все, чтобы восстановить электроэнергию.
Напомним, российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области в субботу, 25 ноября. В населенном пункте есть значительные разрушения.
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