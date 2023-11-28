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Враг сбросил авиабомбу на населенный пункт Харьковской области

28 ноября 2023 11:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг сбросил авиабомбу на населенный пункт Харьковской области
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. В частности, вчера, 27 ноября, противник нанес удар по Ковшаровке в Купянском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, по этому населенному пункту враг ударил авиабомбой. Там были повреждены фасады домов, окна и придомовая территория. К счастью, обошлось без раненых.

Обстрелы Харьковской области в течение суток

Также под вражеским огнем находились следующие населенные пункты:

  • Старица,
  • Тихое,
  • Синьковка,
  • Ивановка,
  • Кисловка,
  • Котляровка,
  • Табаевка,
  • Крахмальное,
  • Строевка.

В течение суток пострадавших среди мирных жителей не было.

Разминирование и непогода в области

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,4 га территории и обезвредили 52 взрывоопасных предмета", — добавил Синегубов.

Он отметил, что из-за непогоды обесточены 86 домохозяйств в селе Бородоярское Изюмского района. Сейчас специалисты пытаются сделать все, чтобы восстановить электроэнергию.

наслідки обстрілів у Харківській області
Скриншот сообщения из Telegram Олега Синегубова

Напомним, российские оккупанты атаковали село Казачья Лопань Харьковской области в субботу, 25 ноября. В населенном пункте есть значительные разрушения.

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