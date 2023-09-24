Враг терроризирует Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях очередного обстрела

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки захватчики оккупанты обстреляли Харьковскую область из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения. Удары нанесли по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В селе Котовка Чугуевского района получила ранение и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 67 лет. В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около 10 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары", — рассказал Синегубов.

Он также добавил, что в городе Вовчанск Чугуевского района обстрелом повреждены два частных жилых дома. В результате произошел пожар.

Из-за обстрелов окрестностей Купянска на открытой территории горела сухая трава.

Также глава ОВА рассказал, что продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 3,7 га территории и обезвредили 120 взрывоопасных предметов.

Пост Олега Синегубова. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

Напоминаем, за прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали Харьковскую область. В результате вражеских атак разрушено здание детсада, повреждена столовая, а также был зафиксирован лесной пожар.