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Враг в который раз обстрелял Харьковщину: есть погибший

19 июля 2023 14:22
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Враг еще раз обстрелял Харьковщину: есть погибший
Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, используя боевую авиацию, обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Изюмского районов. В результате одного из взрывов погиб пенсионер и пострадали две женщины.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстрел Купянского района

По данным следствия, 18 июля оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Во время обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Позже к медикам обратилась с легким ранением 60-летняя женщина, которая в госпитализации не нуждалась. Вечером и сегодня утром враг обстрелял Купянск: повреждены жилые дома.

"По предварительным данным, российские военные обстреливали Купянщину из артиллерии и РСЗО", — рассказывают правоохранители.

Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Правоохранители фикасируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов в Харьковской области

В результате обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия.

В с. Одноробовка Богодуховского района, которое было обстреляно с вертолета, уничтожены 2 частных дома, частично повреждены еще 2 дома.

В с. Степное Изюмского района повреждена электросеть.

Напомним, что 17 июля вечером враг обстреливал г. Купянск. По предварительным данным, из артиллерии. Снаряды попали на территорию предприятия.

Также мы писали о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий совершил нападение на работников полиции. Мужчина передвигался в коменданское время на авто без номерных знаков и отказался остановиться по требованию полицейских.

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