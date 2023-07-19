Враг еще раз обстрелял Харьковщину: есть погибший

Враг в который раз обстрелял Харьковщину: есть погибший
За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, используя боевую авиацию, обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Изюмского районов. В результате одного из взрывов погиб пенсионер и пострадали две женщины.
Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Обстрел Купянского района
По данным следствия, 18 июля оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Во время обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Позже к медикам обратилась с легким ранением 60-летняя женщина, которая в госпитализации не нуждалась. Вечером и сегодня утром враг обстрелял Купянск: повреждены жилые дома.
"По предварительным данным, российские военные обстреливали Купянщину из артиллерии и РСЗО", — рассказывают правоохранители.
Следственно-прокурорская группа зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.
Последствия обстрелов в Харьковской области
В результате обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия.
В с. Одноробовка Богодуховского района, которое было обстреляно с вертолета, уничтожены 2 частных дома, частично повреждены еще 2 дома.
В с. Степное Изюмского района повреждена электросеть.
Напомним, что 17 июля вечером враг обстреливал г. Купянск. По предварительным данным, из артиллерии. Снаряды попали на территорию предприятия.
Также мы писали о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий совершил нападение на работников полиции. Мужчина передвигался в коменданское время на авто без номерных знаков и отказался остановиться по требованию полицейских.