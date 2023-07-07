Враг в который раз обстрелял Харьковскую область, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии приграничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского района. Также в течение суток от взрывоопасных предметов пострадали два человека.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

Около 11 часов произошел обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. В результате обстрела возник пожар в здании железнодорожного вокзала. Без пострадавших.

В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения — она была госпитализирована.

В 12:20 произошел обстрел в с. Петропавловка, горела крыша дома. Предварительно разрушены 4 частных жилых дома и 6 повреждены. Пострадавших и погибших нет.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Минная опасность

В с. Длинное Купянского района мальчик 15 лет с другими детьми нашел у реки порох в пакете и бросил его в костер, в результате чего произошла вспышка и пострадавший получил ожоги. Ребенок был госпитализирован.

В пгт Печенеги Чугуевского района автомобиль дорожной службы (грейдер) взорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший водитель мужчина 53 лет также госпитализирован с ранениями.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в сутки обследовали 10 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезврежены 103 взрывоопасных предмета. К работам привлекли 32 пиротехнических расчета ГСЧС — 163 человека и 64 единиц техники.

Напомним, что вражеским артиллерийским огнем обстреляна станция "Одноробовка". Прямым попаданием уничтожено непосредственно помещение станции. Жертв нет.

Также мы писали о том, что враг обстрелял город Первомайский в Харьковской области. В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома. Среди пострадавших есть дети.