Ворог вкотре обстріляв Харківщину, — Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району. Також протягом доби від вибухонебезпечних предметів постраждало двоє людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

Близько 11 години відбувся обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих.

У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення — її було госпіталізовано.

О 12:20 стався обстріл у с. Петропавлівка, горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає.

Наслідки обстрілу у Харківськівській області. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Мінна небезпека

У с. Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки. Дитина була госпіталізована.

У смт Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу обстежили 10 га території Харківщини, де виявили та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмета. До робіт залучили 32 піротехнічні розрахунки ДСНС - 163 особи та 64 одиниць техніки.

Нагадаємо, що ворожим артилерійським вогнем обстріляно станцію "Одноробівка". Прямим влучанням знищено безпосередньо приміщення станції. Жертв немає.

Також ми писали про те, що ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.