Враг еще раз обстрелял Харьковскую область: есть раненые

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Из-за вражеских обстрелов травмы получил житель села Караическое.

Об этом сообщают в полиции Харьковской области.

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Последствия обстрелов

Из-за обстрелов в селе Куриловка, Кучеривка и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

"В селе Караическое Чугуевского района получил ранение 36-летний гражданский мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии" , - пишут правоохранители.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Сбитые БПЛА

Также в ночь на 10 апреля оккупанты пытались атаковать Харьковскую область двумя вражескими БПЛА, рассказывают в Воздушном командовании "Схид". Однако наше ПВО их сбило.

"Вероятно, это Шахед-136 и Гранат-4" , — говорится в сообщении.

Добавим, что Shahed 136 – это дрон-камикадзе иранского производства предназначен для поражения стационарных наземных объектов путем контактного подрыва боевой части дрона. А дроны "Гранат", вместе с такими БПЛА как "Орлан", "Элерон" и "Тахион", составляют основу беспилотного парка сухопутных войск России. Обычно они входят в состав российского комплекса "Наводчик-2", применяемого для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, выявления и передачи координат целей для артиллерийских подразделений.

Напомним, оккупанты не прекращают террор жителей Харьковской области. Так в субботу, 8 апреля, в результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин - 65 и 34 лет. А в с. Подол ранения получила 65-летняя женщина.

Также в воскресенье, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом . В результате атаки, 30-летний мирный житель получил серьезные травмы.