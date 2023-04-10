Ворог вкотре обстріляв Харківську область: є поранені
Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Через ворожі обстріли травми отримав житель села Караїчне.
Про це повідомляють у Поліція Харківської області.
Наслідки обстрілів
Через обстріли в селі Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
"В селі Караїчне Чугуївського району отримав поранення 36-річний цивільний чоловік. Його доставили до лікарні в тяжкому стані", — пишуть правоохоронці.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Збиті БПЛА
Також у ніч на 10 квітня окупанти намагались атакувати Харківську область двома ворожими БПЛА, розповідають у Повітряному командуванні "Схід". Проте наше ППО їх збило.
"Ймовірно це Шахед-136 та Гранат-4", — йдеться у ровідомленні.
Додамо, що Shahed 136 — це дрон-"камікадзе" іранського виробництва призначений для ураження стаціонарних наземних об’єктів шляхом контактного підриву бойової частини дрона. А дрони "Гранат", разом з такими БПЛА як "Орлан", "Элерон" та "Тахион", складають основу безпілотного парку сухопутних військ рф. Зазвичай, вони входять до складу російського комплексу "Наводчик-2", який застосовують для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема, виявлення та передачі координат цілей для артилерійських підрозділів.
Нагадаємо, окупанти неприпиняють терор мешканців Харківської області. Так у суботу, 8 квітня, внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків — 65 та 34 років. А в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка.
Такою у неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми.