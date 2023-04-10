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Ворог вкотре обстріляв Харківську область: є поранені

10 квітня 2023 14:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог вкотре обстріляв Харківську область: є поранені
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Через ворожі обстріли травми отримав житель села Караїчне.

Про це повідомляють у Поліція Харківської області. 

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Наслідки обстрілів 

Через обстріли в селі Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. 

"В селі Караїчне Чугуївського району отримав поранення 36-річний цивільний чоловік. Його доставили до лікарні в тяжкому стані", — пишуть правоохоронці. 

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Збиті БПЛА

Також у ніч на 10 квітня окупанти намагались атакувати Харківську область двома ворожими БПЛА, розповідають у Повітряному командуванні "Схід". Проте наше ППО їх збило.

"Ймовірно це Шахед-136 та Гранат-4", — йдеться у ровідомленні. 

Додамо, що Shahed 136 — це дрон-"камікадзе" іранського виробництва призначений для ураження стаціонарних наземних об’єктів шляхом контактного підриву бойової частини дрона. А дрони "Гранат", разом з такими БПЛА як "Орлан", "Элерон" та "Тахион", складають основу безпілотного парку сухопутних військ рф. Зазвичай, вони входять до складу російського комплексу "Наводчик-2", який застосовують для виконання розвідувальних та спеціальних завдань, зокрема, виявлення та передачі координат цілей для артилерійських підрозділів.

 

Нагадаємо, окупанти неприпиняють терор мешканців Харківської області. Так у суботу, 8 квітня, внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків — 65 та 34 років. А в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. 

Такою у неділю, 9 квітня, село Караїчне у Чугуївському районі Харківської області опинилося під мінометним обстрілом. Внаслідок атаки, 30-річний чоловік-мирний житель отримав серйозні травми.

 

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