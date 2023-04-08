Російські війська обстріляли цивільне населення Харківщини, є жертви, — Синєгубов
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Харківської області. Зокрема, обстріляли Куп'янський район.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини
"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", — розповів Синєгубов.
У суботу, 8 квітня, внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків — 65 та 34 років.
Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, правоохоронці виявили 23 катівні, де зазнавали тортур з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України.
Також ми розповідали, що СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували дівчину. Це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС рф та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.