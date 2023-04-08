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Російські війська обстріляли цивільне населення Харківщини, є жертви, — Синєгубов

8 квітня 2023 20:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Олег Синєгубов. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Харківської області. Зокрема, обстріляли Куп'янський район.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", — розповів Синєгубов.

У суботу, 8 квітня, внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків — 65 та 34 років.

Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, правоохоронці виявили 23 катівні, де зазнавали тортур з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України. 

Також ми розповідали, що СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували дівчину. Це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС рф та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

 

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