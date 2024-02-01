Враг ночью массированно обстреливал Харьковщину — в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов

Российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в 23:15 вчера 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

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"Зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Остальные два вражеских дрона уничтожили силы ПВО.

Обстрелы Харьковщины 31 января

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов области, в частности: Окип Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района.

В то же время оккупанты наносили авиационные удары по Великому Бурлыку, Колодезному, Кисливке и Синьковке.

Поврежденное кладбище. Фото: Telegram/Синегубов

В 23:32 россияне ударили по с. Новоосиново Купянского района, там горела хозяйственная постройка.

В 21:56 в пгт Великий Бурлук Купянского района подверглась ударам двух КАБов центральная районная больница.

Там были повреждены фасад, крыша и окна здания. Эвакуированы 38 человек, из них пять работников больницы.

Поврежденное здание. Фото: Telegram/Синегубов

"Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги", — уточнили в ОВА.

В 16:35 в пгт Великий Бурлук в результате вражеского обстрела повреждено стекло, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатированное складское помещение.

В 11:00 произошел вражеский обстрел в с. Обильное Богодуховского района. Там повреждены частные дома, складское помещение и могилы на кладбище.

В 12:00 в с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, что вечером 31 января в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.