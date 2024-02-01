Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Враг ночью массированно обстреливал Харьковщину — в ОВА рассказали о последствиях arrow

Враг ночью массированно обстреливал Харьковщину — в ОВА рассказали о последствиях

1 февраля 2024 09:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг ночью массированно обстреливал Харьковщину — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в 23:15 вчера 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Атака на Харьков 31 января

"Зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Остальные два вражеских дрона уничтожили силы ПВО.

Обстрелы Харьковщины 31 января

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов области, в частности: Окип Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района.

В то же время оккупанты наносили авиационные удары по Великому Бурлыку, Колодезному, Кисливке и Синьковке.

null
Поврежденное кладбище. Фото: Telegram/Синегубов

В 23:32 россияне ударили по с. Новоосиново Купянского района, там горела хозяйственная постройка.

В 21:56 в пгт Великий Бурлук Купянского района подверглась ударам двух КАБов центральная районная больница.

Там были повреждены фасад, крыша и окна здания. Эвакуированы 38 человек, из них пять работников больницы.

null
Поврежденное здание. Фото: Telegram/Синегубов

"Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги", — уточнили в ОВА.

В 16:35 в пгт Великий Бурлук в результате вражеского обстрела повреждено стекло, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатированное складское помещение.

В 11:00 произошел вражеский обстрел в с. Обильное Богодуховского района. Там повреждены частные дома, складское помещение и могилы на кладбище.

В 12:00 в с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.

null
Скриншот поста Синегубова
null
Скриншот поста Синегубова

Напомним, что вечером 31 января в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".

Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.

Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
дроны
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме