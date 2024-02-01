Враг ночью массированно обстреливал Харьковщину — в ОВА рассказали о последствиях
Российские военные ударили четырьмя БпЛА типа shahed-136 по Харькову в 23:15 вчера 31 января. Было зафиксировано попадание двух вражеских беспилотников по территории промышленного объекта.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.
Атака на Харьков 31 января
"Зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Остальные два вражеских дрона уничтожили силы ПВО.
Обстрелы Харьковщины 31 января
По словам Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов области, в частности: Окип Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района.
В то же время оккупанты наносили авиационные удары по Великому Бурлыку, Колодезному, Кисливке и Синьковке.
В 23:32 россияне ударили по с. Новоосиново Купянского района, там горела хозяйственная постройка.
В 21:56 в пгт Великий Бурлук Купянского района подверглась ударам двух КАБов центральная районная больница.
Там были повреждены фасад, крыша и окна здания. Эвакуированы 38 человек, из них пять работников больницы.
"Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги", — уточнили в ОВА.
В 16:35 в пгт Великий Бурлук в результате вражеского обстрела повреждено стекло, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатированное складское помещение.
В 11:00 произошел вражеский обстрел в с. Обильное Богодуховского района. Там повреждены частные дома, складское помещение и могилы на кладбище.
В 12:00 в с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.
Напомним, что вечером 31 января в Харькове местные жители сообщили о взрывах. В направлении города двигалась группа "Шахедов".
Также мы писали, что россияне ночью атаковали Харьковщину. В результате ударов по гражданской больнице пострадали четыре человека. По словам руководителя Нацполиции в Харьковской области, одна авиабомба упала рядом, вторая — прямое попадание.
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