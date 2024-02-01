Ворог вночі масовано обстрілював Харківщину — в ОВА розповіли про наслідки
Російські військові вдарили чотирма БпЛА типу shahed-136 по Харкову о 23:15 вчора 31 січня. Було зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по території промислового об'єкта.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.
Атака на Харків 31 січня
"Зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає. Інші два ворожих дрони знищили сили ППО.
Обстріли Харківщини 31 січня
За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів області, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та інші.
Водночас окупанти завдавали й авіаційних ударів по Великому Бурлику, Колодязному, Кислівці та Синьківці.
О 23:32 росіяни вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району, там горіла господарча споруда.
О 21:56 у смт Великий Бурлук Куп’янського району зазнав ударів двома КАБами по центральній районній лікарні.
Там було пошкоджено фасад, дах та вікна будівлі. Евакуйовано 38 осіб, з них п'ять працівників лікарні.
"Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги", — уточнили в ОВА.
О 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скло, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщеня.
Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Там пошкоджено приватні будинки, складське приміщення й могили на цвинтарі.
О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Нагадаємо, що увечері 31 січня у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи. У напрямку міста рухалася група "Шахедів".
Також ми писали, що росіяни вночі атакували Харківщину. Внаслідок ударів по цивільній лікарні постраждали чотири людини. За словами керівника Нацполіції в Харківській області, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.
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