Ворог вночі масовано обстрілював Харківщину — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Синєгубов

Російські військові вдарили чотирма БпЛА типу shahed-136 по Харкову о 23:15 вчора 31 січня. Було зафіксовано влучання двох ворожих безпілотників по території промислового об'єкта.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає. Інші два ворожих дрони знищили сили ППО.

Обстріли Харківщини 31 січня

За словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів області, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та інші.

Водночас окупанти завдавали й авіаційних ударів по Великому Бурлику, Колодязному, Кислівці та Синьківці.

Пошкоджений цвинтар. Фото: Telegram/Синєгубов

О 23:32 росіяни вдарили по с. Новоосинове Куп’янського району, там горіла господарча споруда.

О 21:56 у смт Великий Бурлук Куп’янського району зазнав ударів двома КАБами по центральній районній лікарні.

Там було пошкоджено фасад, дах та вікна будівлі. Евакуйовано 38 осіб, з них п'ять працівників лікарні.

Пошкоджена будівля. Фото: Telegram/Синєгубов

"Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги", — уточнили в ОВА.

О 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скло, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщеня.

Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Там пошкоджено приватні будинки, складське приміщення й могили на цвинтарі.

О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що увечері 31 січня у Харкові місцеві жителі повідомили про вибухи. У напрямку міста рухалася група "Шахедів".

Також ми писали, що росіяни вночі атакували Харківщину. Внаслідок ударів по цивільній лікарні постраждали чотири людини. За словами керівника Нацполіції в Харківській області, одна авіабомба впала поруч, друга — пряме влучання.