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Враг из артиллерии подло обстрелял Купянск — есть погибшие

9 декабря 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг из артиллерии подло обстрелял Купянск — есть погибшие
Последствия вражеских обстрелов в Купянске. Фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск, что в Харьковской области. В результате погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительной информации, вражеская армия ударила по городу из артиллерии около 15:30 сегодня, 9 декабря.

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две женщины погибли в результате российского обстрела в Купянске
Тело погибшей женщины в результате вражеских обстрелов. Фото: Олег Синегубов

Погибшим женщинам было 57 и 71 год. Также 30-летний мужчина получил ранения.

две женщины погибли в результате российского обстрела в Купянске
Тело погибшей женщины в результате вражеских обстрелов. Фото: Олег Синегубов

"Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня. На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители", — добавил Синегубов.

Напомним, оккупанты сегодня, 9 декабря, уже обстреливали Купянский район. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры в с. Моначиновка.

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