Враг из артиллерии подло обстрелял Купянск — есть погибшие

Последствия вражеских обстрелов в Купянске. Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск, что в Харьковской области. В результате погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительной информации, вражеская армия ударила по городу из артиллерии около 15:30 сегодня, 9 декабря.

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Тело погибшей женщины в результате вражеских обстрелов. Фото: Олег Синегубов

Погибшим женщинам было 57 и 71 год. Также 30-летний мужчина получил ранения.

Тело погибшей женщины в результате вражеских обстрелов. Фото: Олег Синегубов

"Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня. На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители", — добавил Синегубов.

Напомним, оккупанты сегодня, 9 декабря, уже обстреливали Купянский район. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры в с. Моначиновка.