Враг из артиллерии подло обстрелял Купянск — есть погибшие
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Купянск, что в Харьковской области. В результате погибли две женщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно о российской атаке
По предварительной информации, вражеская армия ударила по городу из артиллерии около 15:30 сегодня, 9 декабря.
Осторожно! Чувствительный контент.
Погибшим женщинам было 57 и 71 год. Также 30-летний мужчина получил ранения.
"Повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня. На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители", — добавил Синегубов.
Напомним, оккупанты сегодня, 9 декабря, уже обстреливали Купянский район. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры в с. Моначиновка.
Читайте Новини.LIVE!