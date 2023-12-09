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Росіяни знову вдарили по Харківщині — пошкоджений об'єкт інфраструктури

9 грудня 2023 10:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни знову вдарили по Харківщині — пошкоджений об'єкт інфраструктури
Російська артилерія. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти обстріляли Куп'янський район вранці 9 грудня. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у с. Моначинівка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"О 08:40 в с. Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.

За словами Синєгубова, протягом доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів 17 населених пунктів Харківщини — Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що протягом 7-8 грудня окупанти обстрілювали Харків та область з артилерії, ракетами С-300 та керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення. 

Також ми писали, що 6 грудня росіяни обстріляли у Козачій Лопані Харківської області газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих, але через бойові дії без газу тимчасово перебувають 254 абоненти. 

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