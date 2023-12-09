Ворог з артилерії підступно обстріляв Куп'янськ — є загиблі

Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти вчергове обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинули дві жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, ворожа армія вдарила по місту з артилерії близько 15:30 сьогодні, 9 грудня.

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Тіло загиблої жінки внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Загиблим жінкам було 57 та 71 рік. Також 30-річний чоловік отримав поранення.

Тіло загиблої жінки внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

"Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти сьогодні, 9 грудня, вже обстрілювали Куп'янський район. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у с. Моначинівка.