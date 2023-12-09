Ворог з артилерії підступно обстріляв Куп'янськ — є загиблі
Російські окупанти вчергове обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинули дві жінки.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про російську атаку
За попередньою інформацією, ворожа армія вдарила по місту з артилерії близько 15:30 сьогодні, 9 грудня.
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Загиблим жінкам було 57 та 71 рік. Також 30-річний чоловік отримав поранення.
"Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, окупанти сьогодні, 9 грудня, вже обстрілювали Куп'янський район. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у с. Моначинівка.
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