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Ворог з артилерії підступно обстріляв Куп'янськ — є загиблі

9 грудня 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог з артилерії підступно обстріляв Куп'янськ — є загиблі
Наслідки ворожого обстрілу у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинули дві жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, ворожа армія вдарила по місту з артилерії близько 15:30 сьогодні, 9 грудня.

Обережно! Чутливий контент.

дві жінки загинуло внаслідок російського обстрілу у Куп'янську
Тіло загиблої жінки внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Загиблим жінкам було 57 та 71 рік. Також 30-річний чоловік отримав поранення.

дві жінки загинуло внаслідок російського обстрілу у Куп'янську
Тіло загиблої жінки внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

"Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці", — додав Синєгубов. 

Нагадаємо, окупанти сьогодні, 9 грудня, вже обстрілювали Куп'янський район. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у с. Моначинівка.

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