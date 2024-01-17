Враг нанес очередной удар по Харьковщине — какие разрушения понес Купянск

Дом, разрушенный в результате обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне снова атаковали Купянск на Харьковщине из артиллерии сегодня, 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, 17 января около 13:00 россияне в очередной раз из артиллерии обстреляли Купянск. В результате вражеской атаки в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Прокурорами Харьковской области зафиксированы последствия противозаконных действий РФ и собраны доказательства на страну-агрессора.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — добавили в прокуратуре.

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Выбитые в результате обстрела окна в доме. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашевской и Куриловской громадах Купянского района.

Добавим, в среду, 17 января, россияне обстреляли село Малый Бурлук Харьковской области. В результате удара пострадал ребенок — 10-летний мальчик.