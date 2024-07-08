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Вражеская мина оборвала жизнь семьи в Харьковской области — погибли четыре человека

8 июля 2024 07:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия подрыва семьи на вражеской мине в Харьковской области — подробности ОВА
Автомобиль взорвался на российской мини. Фото: t.me/synegubov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на вражеской мине в Харьковском районе взорвалась семья, которая ехала на легковом автомобиле. По его словам, предварительно погибли шесть человек, среди которых дети.

Об этом Олег Синегубов сообщил в Telegram в воскресенье, 7 июля.

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Последствия взрыва на вражеской мине в Харьковской области

"Ужасные последствия вражеских минований: в результате подрыва на вражеской мине, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них — есть ребенок", — отметил Синегубов.

Он рассказал, что семья ехала на автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе. Как сообщили родственники погибших, в автомобиле могли находиться шесть человек: четверо взрослых и двое детей. В настоящее время идет поиск тел и установление лиц, на месте инцидента работают следователи и спасатели.

"Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли. Увидели мину — не трогайте, звоните 101 или 102", — призвал Синегубов.

В Харьковской области на мине взорвалась семья
Скриншот сообщения из Telegram-канала Олега Синегубова

Как уберечься от мины и что делать, когда на нее наступил

Смертельные "сюрпризы" могут быть в любой области, подвергшейся обстрелу РФ и деоккупированной украинскими бойцами. Опасность может скрываться не только в лесу или поле, но и в уцелевших домах или даже на заборе соседей.

Важно двигаться только по проверенным маршрутам и местам. Избегайте дороги, где нет других авто, а если идете пешком, то выбирайте видимые пути.

Мины активируются от тяжести. Если человек наступил на мину, нельзя двигаться или класть на нее что-то тяжелое — как в фильмах это не сработает! Сразу зовите на помощь и звоните 101.

Как уберечься от мины
Правила, которые могут спасти жизнь. Фото: Минреинтеграции

Минная опасность в Харьковской области

Напомним, что недавно в селе Слобожанское Харьковской области два человека взорвались на российской мини. Жители наехали машиной на взрывчатку.

В то же время жителям Липецкой громады Харьковской области закрыли проезд в три населенных пункта от 25 июня. Это связано с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами.

Добавим, что в Украине планируется создать первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий. Можно будет в реальном времени отслеживать состояние разминирования областей и эффективно планировать дальнейшую работу по очистке Украины от взрывоопасных предметов.

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