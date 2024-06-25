Заборонили проїзд до нп Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області

Правоохоронці на блокпості. Ілюстративне фото: 5692

Мешканцям Липецької громади Харківської області закривають проїзд із вівторка, 25 червня, до трьох населених пунктів. Це пов'язано з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомила адміністрація громади у Telegram.

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"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними російськими обстрілами, які загрожують здоров'ю та життю людей, з 25 червня призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці", — зазначили в адміністрації.

Там додали, що додатково оприлюднять інформацію про зміни в пропускному режимі.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Голос Липецької громади"

Як відомо, з початку 10 травня відбувається наступ російських військ на півночі Харківської області. Частина Липецької громади знову під контролем ворога, на її території тривають бойові дії. Російські загарбники не припиняють обстрілювати прифронтові села.

Мінна небезпека на Харківщині

Нагадаємо, що двоє людей підірвалися на російській міні в селі Слобожанське Харківської області у понеділок, 24 червня. За даними місцевої адміністрації, вони поїхали за особистими речами й збились зі шляху.

Також ми писали, що це далеко не перший випадок, коли зустріч із мінами стає фатальною. Так, у місті Ізюм Харківської області на міні підірвався чоловік, внаслідок чого він втрати праву стопу. Крім того, отримала пошкодження стопи й жінка, яка наступила на міну російських загарбників на Ізюмщині Харківської області.

Додамо, що в Україні створять перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Таким чином можна буде відстежувати стан розмінування територій та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування.