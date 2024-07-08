Наслідки підриву родини на ворожій міні в Харківській області — подробиці ОВА

Автівка підірвалась на російській міні. Фото: t.me/synegubov

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За його словами, попередньо загинуло шестеро людей, серед яких діти.

Про це Олег Синєгубов повідомив у Telegram у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Наслідки підриву на ворожій міні в Харківській області

"Жахливі наслідки ворожих мінувань: внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них — є дитина", — зазначив Синєгубов.

Він розповів, що родина їхала на авто по ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі. Як повідомили родичі загиблих, в автівці могли перебувати шість осіб: четверо дорослих та двоє дітей. Наразі триває пошук тіл та встановлення осіб, на місці інциденту працюють слідчі та рятувальники.

"Нагадуємо: усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні! Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі. Побачили міну — не чіпайте, дзвоніть 101 або 102", — закликав Синєгубов.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Як вберегтися від міни та що робити, коли на неї наступив

Смертельні "сюрпризи" можуть бути в будь-якій області, тій, що зазнала обстрілу РФ та в деокупованій українськими бійцями. Небезпека може ховатися не тільки в лісі чи на полі, а й у вцілілих будинках чи навіть на паркані сусідів.

Важливо рухатися тільки перевіреними маршрутами та місцями. Уникайте доріг, де немає інших авто, а якщо йдете пішки, то вибирайте видимі шляхи.

Міни активуються від ваги. Якщо людина наступила на міну, не можна рухатися чи класти на неї щось важке — як у фільмах це не спрацює! Одразу кличте на допомогу та дзвоніть 101.

Правила, які можуть врятувати життя. Фото: Мінреінтеграції

Мінна небезпека в Харківській області

Нагадаємо, що нещодавно в селі Слобожанське Харківської області двоє людей підірвалися на російській міні. Мешканці наїхали автівкою на вибухівку.

Водночас жителям Липецької громади Харківської області закрили проїзд до трьох населених пунктів від 25 червня. Це пов'язано з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами.

Додамо, що в Україні планують створити перший державний реєстр потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій. Можна буде майже в реальному часі відстежувати стан розмінування областей та ефективно планувати подальшу роботу з очищення України від вибухонебезпечних предметів.