Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Вражеские обстрелы на Харьковщине — пострадал 58-летний мужчина arrow

Вражеские обстрелы на Харьковщине — пострадал 58-летний мужчина

28 декабря 2024 09:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Вражеские дроны и обстрелы 28 декабря — последствия атак на Харьковщине
Атака на Харьков.
Анастасия Постоенко - Редактор

В Харьковской области 28 декабря 2024 года не зафиксированы удары по самому городу Харькову, однако в ряде районов области враг совершал обстрелы и атаки беспилотниками. Тем временем, без отопления до сих пор остается около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковщины и ситуация на фронте и обстрелы 28 декабря

В Купянске из-за вражеских обстрелов повреждены окна и двери многоквартирного дома, но информация о пострадавших не поступала. В селе Редкодуб Купянского района в результате обстрела пострадал 58-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу.

В Богодуховском районе вблизи сел Водяная Балка и Любовка произошло обезвреживание вражеских беспилотников за пределами населенных пунктов, обошлось без пострадавших.

Также в этом районе, в селе Возрождениевское, в результате обстрела повреждены два легковых автомобиля, частный дом и хозяйственные постройки. Между селами Кицовка и Печенеги в Чугуевском районе была обнаружена неразорванная боевая часть дрона Shahed, которую специалисты успешно обезвредили.

На фронте также продолжались активные боевые действия. В районе Волчанска на Харьковском направлении за минувшие сутки зафиксировано два штурма позиций украинских военных, а на Купянском направлении оккупанты совершили пять атак. Силы обороны успешно отразили наступления противника возле населенных пунктов Петропавловка и Лозовая.

Эвакуация населения Харьковщины

Из-за опасности для мирного населения продолжаются эвакуационные мероприятия. Из Купянского и Боровского направлений в сутки были эвакуированы 26 человек, среди которых один ребенок. В Купянской общине остается 6782 человека, подлежащих эвакуации, из них 135 человек – на левом берегу реки. В Боровской общине таких лиц насчитывается 1617 человек.

Харьков без отопления

Кроме того, в Харькове и Харьковском районе продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения. Пока без отопления остаются около 85 тысяч абонентов в Харькове и 27 тысяч в общинах района. Профильные службы работают над подключением тепла к многоквартирным домам, пострадавшим из-за недавних атак.

Напомним, вчера, 27 декабря, стало известно о последствиях российских атак на Харьковскую область — есть погибшие и раненые.

Также оккупанты применяют КАБы и беспилотники по Харьковской области.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:01 Помощь при рождении ребенка — какой будет выплата в 2025 году

10:55 Зинченко интересен клубу, который во время войны играл в России

10:53 Зеленский утвердил День межнационального согласия — подробности

10:48 Убил из-за обиды падчерицы — на Одесчине осудили мужчину

10:45 Семь подарков-инвестиций на Новый год — что стоит выбрать

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:36 Остались считанные дни — Гордон высказался об окончании войны

10:15 Ситуация в Черном море — сколько вражеских кораблей грозят

10:10 На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои

10:08 Нужно ждать перемен — что будет с зарплатами медиков в 2025 году

09:59 На Киевщине завершают восстановление моста, соединяющего с ЕС

11:01 Помощь при рождении ребенка — какой будет выплата в 2025 году

10:55 Зинченко интересен клубу, который во время войны играл в России

10:53 Зеленский утвердил День межнационального согласия — подробности

10:48 Убил из-за обиды падчерицы — на Одесчине осудили мужчину

10:45 Семь подарков-инвестиций на Новый год — что стоит выбрать

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:36 Остались считанные дни — Гордон высказался об окончании войны

10:15 Ситуация в Черном море — сколько вражеских кораблей грозят

10:10 На границе Афганистана и Пакистана вспыхнули ожесточенные бои

10:08 Нужно ждать перемен — что будет с зарплатами медиков в 2025 году

09:59 На Киевщине завершают восстановление моста, соединяющего с ЕС

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн