Вражеские дроны и обстрелы 28 декабря — последствия атак на Харьковщине

Атака на Харьков.

В Харьковской области 28 декабря 2024 года не зафиксированы удары по самому городу Харькову, однако в ряде районов области враг совершал обстрелы и атаки беспилотниками. Тем временем, без отопления до сих пор остается около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В Купянске из-за вражеских обстрелов повреждены окна и двери многоквартирного дома, но информация о пострадавших не поступала. В селе Редкодуб Купянского района в результате обстрела пострадал 58-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу.

В Богодуховском районе вблизи сел Водяная Балка и Любовка произошло обезвреживание вражеских беспилотников за пределами населенных пунктов, обошлось без пострадавших.

Также в этом районе, в селе Возрождениевское, в результате обстрела повреждены два легковых автомобиля, частный дом и хозяйственные постройки. Между селами Кицовка и Печенеги в Чугуевском районе была обнаружена неразорванная боевая часть дрона Shahed, которую специалисты успешно обезвредили.

На фронте также продолжались активные боевые действия. В районе Волчанска на Харьковском направлении за минувшие сутки зафиксировано два штурма позиций украинских военных, а на Купянском направлении оккупанты совершили пять атак. Силы обороны успешно отразили наступления противника возле населенных пунктов Петропавловка и Лозовая.

Эвакуация населения Харьковщины

Из-за опасности для мирного населения продолжаются эвакуационные мероприятия. Из Купянского и Боровского направлений в сутки были эвакуированы 26 человек, среди которых один ребенок. В Купянской общине остается 6782 человека, подлежащих эвакуации, из них 135 человек – на левом берегу реки. В Боровской общине таких лиц насчитывается 1617 человек.

Харьков без отопления

Кроме того, в Харькове и Харьковском районе продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения. Пока без отопления остаются около 85 тысяч абонентов в Харькове и 27 тысяч в общинах района. Профильные службы работают над подключением тепла к многоквартирным домам, пострадавшим из-за недавних атак.

Напомним, вчера, 27 декабря, стало известно о последствиях российских атак на Харьковскую область — есть погибшие и раненые.

Также оккупанты применяют КАБы и беспилотники по Харьковской области.