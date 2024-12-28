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Ворожі обстріли на Харківщині — постраждав 58-річний чоловік

28 грудня 2024 09:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ворожі дрони та обстріли 28 грудня — наслідки атак на Харківщині
Атака на Харків. Фото архівне: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Харківській області 28 грудня 2024 року не зафіксовано ударів по самому місту Харкову, однак у низці районів області ворог здійснював обстріли та атаки безпілотниками. Тим часом без опалення досі залишається близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Куп’янську через ворожий обстріл пошкоджено вікна та двері багатоквартирного будинку, але інформація про постраждалих не надходила. У селі Рідкодуб Куп’янського району внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні.

Водночас у Богодухівському районі поблизу сіл Водяна Балка та Любівка відбулося знешкодження ворожих безпілотників за межами населених пунктів, обійшлося без постраждалих.

Також у цьому районі, у селі Відродженівське, внаслідок обстрілу пошкоджено два легкових автомобілі, приватний будинок і господарські споруди. Між селами Кицівка та Печеніги у Чугуївському районі було виявлено нерозірвану бойову частину дрона Shahed, яку фахівці успішно знешкодили.

На фронті також тривали активні бойові дії. У районі Вовчанська на Харківському напрямку за минулу добу зафіксовано два штурми позицій українських військових, а на Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять атак. Сили оборони успішно відбили наступи противника біля населених пунктів Петропавлівка та Лозова.

Евакуація населення Харківщини

Через небезпеку для мирного населення тривають евакуаційні заходи. З Куп’янського та Борівського напрямків за добу було евакуйовано 26 осіб, серед яких одна дитина. У Куп’янській громаді залишається 6782 особи, які підлягають евакуації, з них 135 людей – на лівому березі річки. У Борівській громаді таких осіб налічується 1617.

Харків без опалення

Крім того, у Харкові та Харківському районі тривають роботи з відновлення теплопостачання. Наразі без опалення залишаються близько 85 тисяч абонентів у Харкові та 27 тисяч у громадах району. Профільні служби працюють над підключенням тепла до багатоквартирних будинків, що постраждали через нещодавні атаки.

Нагадаємо, вчора, 27 грудня, стало відомо про наслідки російських атак на Харківську область — є загиблі та поранені.

Також окупанти застосовують КАБи та безпілотники по Харківській області. 

Харків Харківська область обстріли війна в Україні ситуація на фронті

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