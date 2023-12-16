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Вражеские обстрелы Харьковщины — в ГСЧС рассказали, куда произошли попадания

16 декабря 2023 09:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вражеские обстрелы Харьковщины — в ГСЧС рассказали, куда произошли попадания
Пожар в доме. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на 16 декабря российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по Харьковщине. В Изюмском районе произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В руках 15-летнего подростка сдетонировала взрывчатка. Парень получил взрывные травмы обеих рук.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины в Харьковской области.

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Вражеская атака по Харьковщине 16 декабря

По данным ГСЧС, россияне совершили обстрел с. Богуславка Изюмского района. Там произошел пожар частного дома на площади 120 кв. м. Сообщается, что пострадавших в результате возгорания нет.

В общем артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, среди них Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка.

Как отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, украинским военным удалось отразить девять атак россиян в районе Синьковки Купянского района.

Спасатели на месте пожара
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Российские захватчики атаковали также Купянск. Там в результате обстрела произошло разрушение летней кухни частного дома, а также выбиты окна. Пострадавших нет.

По предварительной информации, село Богуславка Изюмского района враг атаковал БпЛА типа Shahed. В результате атаки произошло возгорание частного дома.

Спасатели на месте пожара
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС
Спасатель тушит пожар
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Детонация взрывного устройства в руках подростка

Отмечается, что в селе Донецкое Изюмского района в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

"По предварительным данным 15-летний подросток, гуляя в лесопосадке, нашел взрывное устройство, которое сдетонировало в его руках. Парень получил взрывные травмы обеих рук", — добавили в ГСЧС.

Парня направили в больницу, и сейчас его состояние среднее.

Сообщение об атаке на Хаковщину
Сообщения об атаке на Харьковщину. Фото: скриншот поста Синегубова

Напомним, в Харьковской области обесточены 136 населенных пунктов, без света остались более 43 тысяч абонентов. Это происходит в связи с непогодой.

Добавим, украинцы продолжают эвакуироваться с прифронтовых территорий из-за последствий российской агрессии. Такая участь постигла и 84-летнюю Полину Павлину из Купянского района. Ее дом, в котором она жила всю жизнь, разбили оккупанты.

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