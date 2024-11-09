Пограничники атаковали опорные пункты врага близ Волчанска

Оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков и ликвидировать их живую силу и технику. Пограничники бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 9 ноября.

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"Подтверждены потери противника на Волчанском направлении. Артиллеристы бригады "Гарт" нанесли сокрушительный удар", — говорится в сообщении.

Так, среди разгромленных позиций оккупантов:

опорные пункты;

окопные линии;

места укрытия личного состава

По данным пресс-службы ГПСУ, защитники уничтожили шестерых российских военных и ранили еще шестерых.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее воины Третьей штурмовой бригады показали кадры, как бомбят оккупантов в Харьковской области. Вражеские военные выпрыгивали из техники прямо на ходу.

Кроме того, украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага Харьковщины.