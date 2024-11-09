Пограничники атаковали опорные пункты врага близ Волчанска

Воины "Гарта" ударили по опорным пунктам россиян — видео
Украинские воины продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков и ликвидировать их живую силу и технику. Пограничники бригады "Гарт" ударили по оккупантам на Волчанском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 9 ноября.
Уничтожение оккупантов возле Волчанска
"Подтверждены потери противника на Волчанском направлении. Артиллеристы бригады "Гарт" нанесли сокрушительный удар", — говорится в сообщении.
Так, среди разгромленных позиций оккупантов:
- опорные пункты;
- окопные линии;
- места укрытия личного состава
По данным пресс-службы ГПСУ, защитники уничтожили шестерых российских военных и ранили еще шестерых.
Ранее воины Третьей штурмовой бригады показали кадры, как бомбят оккупантов в Харьковской области. Вражеские военные выпрыгивали из техники прямо на ходу.
Кроме того, украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага Харьковщины.
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