Прикордонники атакували опорні пункти ворога поблизу Вовчанська

Окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують захищати нашу землю від російських загарбників та ліквідовувати їхню живу силу й техніку. Прикордонники бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 9 листопада.

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Знищення окупантів поблизу Вовчанська

"Підтверджено втрати противника на Вовчанському напрямку. Артилеристи бригади "Гарт" завдали нищівного удару", — йдеться у повідомленні.

Так, серед розгромлених позицій окупантів:

опорні пункти;

окопні лінії;

місця укриття особового складу.

За даними пресслужби ДПСУ, захисники знищили шістьох російських військових та поранили ще шістьох.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше воїни Третьої штурмової бригади показали кадри, як бомблять окупантів у Харківській області. Ворожі військові вистрибували з техніки прямо на ходу.

Крім того, українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога на Харківщині.