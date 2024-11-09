Прикордонники атакували опорні пункти ворога поблизу Вовчанська

Воїни "Гарту" вдарили по опорних пунктах росіян — відео
Українські воїни продовжують захищати нашу землю від російських загарбників та ліквідовувати їхню живу силу й техніку. Прикордонники бригади "Гарт" вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 9 листопада.
Знищення окупантів поблизу Вовчанська
"Підтверджено втрати противника на Вовчанському напрямку. Артилеристи бригади "Гарт" завдали нищівного удару", — йдеться у повідомленні.
Так, серед розгромлених позицій окупантів:
- опорні пункти;
- окопні лінії;
- місця укриття особового складу.
За даними пресслужби ДПСУ, захисники знищили шістьох російських військових та поранили ще шістьох.
Раніше воїни Третьої штурмової бригади показали кадри, як бомблять окупантів у Харківській області. Ворожі військові вистрибували з техніки прямо на ходу.
Крім того, українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога на Харківщині.
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