Терехов призвал к партнерству с ЕС в прифронтовых районах

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/@ihor_terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что возвращение украинцев, которые вынужденно покинули дома, должно стать приоритетом для послевоенной политики и толчком для развития восточных регионов. Чтобы люди захотели вернуться и остаться, громады должны предложить современные условия: доступное, безопасное и энергоэффективное жилье, перспективную работу, общественную безопасность, качественное образование и доступную медицину.

Об этом Игорь Терехов заявил на форуме прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.

По его словам, сейчас в Украине около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц, еще примерно 7 миллионов граждан находятся за рубежом.

"Мы должны создавать условия для привлечения инвестиций, предпринимательства, развития социальной инфраструктуры. Нам нужно доступное, безопасное и энергосберегающее жилье, перспективная работа, общественная безопасность, качественное образование, доступная медицина. Мы хотим вернуть и удержать молодежь. Но молодежь должна видеть в своей громаде будущее", — сказал мэр Харькова.

Как Ассоциация прифронтовых городов и громад должна помочь прифронтовым территориям в Харьковской области

Терехов подчеркнул, что прифронтовые территории не являются "сожженной землей" и должны превратиться в новые точки роста. По его мнению, государство должно обеспечить для них особый режим. Он также считает символичным, чтобы именно восточные регионы первыми демонстрировали европейские стандарты жизни — через совместные проекты с партнерами ЕС, учебные инициативы и инфраструктурные инвестиции.

"Ассоциация прифронтовых городов и громад — это не бюрократическая структура, а платформа взаимодействия. Здесь мы будем делиться опытом, коммуницировать с президентом, с правительством, доносить голос громад до национального и международного уровня. Мы планируем создавать экспертные группы, инициировать обсуждение самых острых вопросов: от образовательных реформ в прифронтовых школах до новых моделей развития экономики в условиях рисков", — подытожил Игорь Терехов.

Отметим, что ассоциация прифронтовых городов и громад является инициативой о которой сообщили сегодня, 18 сентября, в Харькове. Она объединяет более 100 громад, чтобы кооперировать работу прифронтовых регионов для устранения их насущных проблем. Руководит работой Ассоциации стал городской голова Харькова Игорь Терехов.



Ее миссия — усиление устойчивости общин, представительство их интересов на национальном и международном уровнях, а также разработка стратегий выживания и восстановления.

Напомним, 18 сентября в Харькове проходит форум прифронтовых городов и общин. В мероприятии принимают участие руководители областных военных администраций, представители ООН, предприниматели прифронтовых городов, чиновники и т.д.

Как известно, Харьков адаптируется к условиям войны. Так, недавно Игорь Терехов объявил, что вскоре в городе появится первый в Украине подземный детский сад для защиты малышей от российских атак.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о принятии Кабмином решений для улучшения поддержки ВПО.