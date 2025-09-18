Терехов закликав до партнерства з ЄС у прифронтових районах

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/@ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що повернення українців, які вимушено залишили домівки, має стати пріоритетом для повоєнної політики та поштовхом для розвитку східних регіонів. Щоб люди захотіли повернутися й залишитися, громади повинні запропонувати сучасні умови: доступне, безпечне та енергоефективне житло, перспективну роботу, громадську безпеку, якісну освіту й доступну медицину.

Про це Ігор Терехов заявив на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів", передає Новини.LIVE.

За його словами, нині в Україні близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, ще приблизно 7 мільйонів громадян перебувають за кордоном.

"Ми повинні створювати умови для залучення інвестицій, підприємництва, розвитку соціальної інфраструктури. Нам потрібне доступне, безпечне й енергозберігаюче житло, перспективна робота, громадська безпека, якісна освіта, доступна медицина. Ми хочемо повернути і утримати молодь. Але молодь повинна бачити у своїй громаді майбутнє", — сказав мер Харкова.

Як Асоціація прифронтових міст і громад має допомогти прифронтовим територіям в Харківській області

Терехов підкреслив, що прифронтові території не є "спаленою землею" і мають перетворитися на нові точки зростання. На його думку, держава повинна забезпечити для них особливий режим.

Він також вважає символічним, щоб саме східні регіони першими демонстрували європейські стандарти життя — через спільні проєкти з партнерами ЄС, навчальні ініціативи та інфраструктурні інвестиції.

"Асоціація прифронтових міст і громад – це не бюрократична структура, а платформа взаємодії. Тут ми будемо ділитися досвідом, комунікувати з президентом, з урядом, доносити голос громад до національного і міжнародного рівня. Ми плануємо створювати експертні групи, ініціювати обговорення найгостріших питань: від освітніх реформ у прифронтових школах до нових моделей розвитку економіки в умовах ризиків", — підсумував Ігор Терехов.

Зазначимо, що асоціація прифронтових міст та громад є ініціативою про яку повідомили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднує більш як 100 громад, щоб кооперувати роботу прифронтових регіонів для усунення їхніх нагальних проблем. Керує роботою Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харків адаптується до умов війни. Так, нещодавно Ігор Терехов оголосив, що незабаром у місті з'явиться перший в Україні підземний дитячий садочок для захисту малечі від російських атак.

Також прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про ухвалення Кабміном рішень для покращення підтримки ВПО.