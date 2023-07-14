Внедряла стандарты образования РФ на Харьковщине: разоблачена очередная педагога-коллаборантка

Внедряла стандарты образования РФ в Харьковской области: разоблачен очередной педагог-коллаборант
50-летней женщине из Купянского района объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Во время оккупации региона подозреваемая добровольно стала "и.о. директора" Купянского лицея №3.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
По данным следствия, директор одного из лицеев, расположенных в Купянске, во время оккупации населенного пункта помогала представителям государства-агрессора внедрять российскую программу обучения.
Женщина согласилась возглавить учебное заведение, созданное захватчиками на материально-технической базе лицея.
"В течение июля-августа прошлого года коллаборантка сообщила учителям, что учебный процесс будет проходить по стандартам РФ, и собрала списки преподавателей, согласных работать на таких условиях", — рассказывают правоохранители.
Подозреваемая получила российские учебники по разным предметам, а также организовала прохождение учителями курсов повышения квалификации в г. Курск, чтобы они получили знания методики и стандартов образования РФ.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 50-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.
Напомним, что до этого правоохранители сообщили о подозрении 64-летней жительнице города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей. Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессору внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.
Также мы писали о том, что СБУ задержала трех харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков. Ранее злоумышленники пытались выявить направления перебрасывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.