Внедряла стандарты образования РФ на Харьковщине: разоблачена очередная педагога-коллаборантка

Найденные русские учебники в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

50-летней женщине из Купянского района объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Во время оккупации региона подозреваемая добровольно стала "и.о. директора" Купянского лицея №3.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

По данным следствия, директор одного из лицеев, расположенных в Купянске, во время оккупации населенного пункта помогала представителям государства-агрессора внедрять российскую программу обучения.

Женщина согласилась возглавить учебное заведение, созданное захватчиками на материально-технической базе лицея.

"В течение июля-августа прошлого года коллаборантка сообщила учителям, что учебный процесс будет проходить по стандартам РФ, и собрала списки преподавателей, согласных работать на таких условиях", — рассказывают правоохранители.

Педагог, подозреваемый в коллаборационизме . Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Подозреваемая получила российские учебники по разным предметам, а также организовала прохождение учителями курсов повышения квалификации в г. Курск, чтобы они получили знания методики и стандартов образования РФ.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 50-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним, что до этого правоохранители сообщили о подозрении 64-летней жительнице города Волчанск, которая во время временной оккупации российскими войсками Харьковской области добровольно сотрудничала с представителями оккупационных властей. Занимая руководящий пост, женщина помогала стране-агрессору внедрять российские стандарты образования на Харьковщине.

Также мы писали о том, что СБУ задержала трех харьковчан, работавших на ФСБ и наводивших ракеты на Харьков. Ранее злоумышленники пытались выявить направления перебрасывания подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.