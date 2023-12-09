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Россияне опять ударили по Харьковщине — поврежден объект инфраструктуры

9 декабря 2023 10:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне опять ударили по Харьковщине — поврежден объект инфраструктуры
Российская артиллерия. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Оккупанты обстреляли Купянский район утром 9 декабря. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры в с. Моначиновка.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"В 08:40 в с. Моначиновка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом и объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В результате обстрела отключены от газоснабжения 37 абонентов, продолжается работа по подключению.

По словам Синегубова, за сутки россияне обстреляли из артиллерии и минометов 17 населенных пунктов Харьковщины — Гуров Казачок Богодуховского района, Ветеринарное, Гранов Харьковского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и другие.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, что в течение 7-8 декабря оккупанты обстреливали Харьков и область из артиллерии, ракетами С-300 и управляемыми авиационными бомбами. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.

Также писали, что 6 декабря россияне обстреляли в Казачьей Лопане Харьковской области газовую трубу, амбулаторию, частные дома и авто. К счастью, обошлось без пострадавших, но из-за боевых действий без газа временно находятся 254 абонента.

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