Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Спасли считанные секунды — в Харьковской области оккупанты атаковали дроном машину полицейских arrow

Спасли считанные секунды — в Харьковской области оккупанты атаковали дроном машину полицейских

8 ноября 2023 11:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Спасли считанные секунды — в Харьковской области оккупанты атаковали дроном машину полицейских
Автомобиль полицейских после атаки дрона в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Также враг атаковал автомобиль со правоохранителями, однако им удалось спастись.

Об этом сообщает МВД Украины и начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте также:

Обстрел полицейских

Сергей Болвинов сообщил, что россияне ударили по следственно-оперативной группе гранатой из дрона, которая ехала задерживать коллаборантов. Произошло это в Двуречной, что в Купянском районе.

"Звук беспилотника узнали сразу, рассказывает следователь Николай Харченко. В машине их ехало трое — участковый на пассажирском сидении и оперативник за рулем. Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они — мишень", — отметил Болвинов.

атака россиян дроном на полицейских
Авто полицейских после атаки дрона в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов

По словам Николая Харченко, они сначала пытались оторваться, но поняли, что не смогут этого сделать. Поэтому опертивник через секунды решил прыгать с машины. Он дал команду прыгать и через секунду раздался взрыв.

"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", — рассказал Николай Харченко.

атака россиян дроном на полицейских
Один из правоохранителей после атаки. Фото: Сергей Болвинов

Он и его коллеги получили контузии, но все они смогли спастись.

"Все произошло прямо посреди улицы — враг охотится на нашей территории, пытается убить и запугать тех, кто сейчас на освобожденных территориях разоблачает коллаборантов и предателей. Но россиянам это не удастся — опергруппа то дело, по которому ехала на выезд, оставлять не собирается и десятки других. И обязательно доведет до конца", — заверил Болвинов.

Последствия атаки по области

По информации МВД, за прошедшие сутки в результате атаки на населенный пункт Купянск-Узловой с РСЗО "Ураган" погиб 57-летний мужчина.

атака россиян дроном на полицейских
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Кроме того, в Купянске-Узловом было повреждено здание железнодорожного вокзала.

Также враг нанес удары по разным видам вооружения по Волчанску. В результате в городе были уничтожены и повреждены дома местных жителей, произошел пожар на складе частного предприятия, горели хозяйственные постройки.

атака россиян дроном на полицейских
Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее в Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 51-летний мужчина. Произошло это 4 ноября в селе Черкасские Тишки Харьковского района.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме