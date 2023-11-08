Спасли считанные секунды — в Харьковской области оккупанты атаковали дроном машину полицейских

Автомобиль полицейских после атаки дрона в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Также враг атаковал автомобиль со правоохранителями, однако им удалось спастись.

Об этом сообщает МВД Украины и начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Обстрел полицейских

Сергей Болвинов сообщил, что россияне ударили по следственно-оперативной группе гранатой из дрона, которая ехала задерживать коллаборантов. Произошло это в Двуречной, что в Купянском районе.

"Звук беспилотника узнали сразу, рассказывает следователь Николай Харченко. В машине их ехало трое — участковый на пассажирском сидении и оперативник за рулем. Дрона никто не видел, но характерный звук не оставлял сомнений в том, что они — мишень", — отметил Болвинов.

Авто полицейских после атаки дрона в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов

По словам Николая Харченко, они сначала пытались оторваться, но поняли, что не смогут этого сделать. Поэтому опертивник через секунды решил прыгать с машины. Он дал команду прыгать и через секунду раздался взрыв.

"Мы выпрыгнули за доли секунд до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, фактически уже в момент попадания", — рассказал Николай Харченко.

Один из правоохранителей после атаки. Фото: Сергей Болвинов

Он и его коллеги получили контузии, но все они смогли спастись.

"Все произошло прямо посреди улицы — враг охотится на нашей территории, пытается убить и запугать тех, кто сейчас на освобожденных территориях разоблачает коллаборантов и предателей. Но россиянам это не удастся — опергруппа то дело, по которому ехала на выезд, оставлять не собирается и десятки других. И обязательно доведет до конца", — заверил Болвинов.

Последствия атаки по области

По информации МВД, за прошедшие сутки в результате атаки на населенный пункт Купянск-Узловой с РСЗО "Ураган" погиб 57-летний мужчина.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Кроме того, в Купянске-Узловом было повреждено здание железнодорожного вокзала.

Также враг нанес удары по разным видам вооружения по Волчанску. В результате в городе были уничтожены и повреждены дома местных жителей, произошел пожар на складе частного предприятия, горели хозяйственные постройки.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее в Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 51-летний мужчина. Произошло это 4 ноября в селе Черкасские Тишки Харьковского района.