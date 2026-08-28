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ВСУ наступают на Боровском и Лиманском направлениях

Ua ru
28 августа 2026 18:06
Эксклюзив
Зайченко: ВСУ наступают на Боровском и Лиманском направлениях
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

На Боровском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины ведут наступательные действия и уже добились определенных успехов. В то же время на Славянском направлении российские войска пытаются прорвать украинскую оборону и применяют тактику инфильтрации.

Об этом журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко рассказал Максим Зайченко, майор ВСУ, командир 1030-го зенитного ракетного полка "Аквила" в составе 3-го армейского корпуса.

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Наступление ВСУ на Боровском и Лиманском направлениях

По словам военного, в Изюмском районе российские войска пытаются уничтожать транспортные и логистические узлы, которыми пользуются как военные, так и гражданские лица.

В то же время на участке фронта, где действует 3-й армейский корпус, ситуация остается контролируемой и стабильной. Украинские военные проводят наступательные действия на Боровском и Лиманском направлениях.

"Со стороны Сил обороны Украины ведутся определенные наступательные действия. В подробности вдаваться не буду, но есть определенные успехи, о которых будет официально объявлено со всеми подробностями", — подчеркнул Зайченко.

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Россияне пытаются прорвать оборону

Отдельно военный рассказал о ситуации на Славянском направлении. По его словам, там российские войска пытаются прорвать линию обороны и используют тактику инфильтрации.

Однако эти попытки встречают сопротивление украинских военных. Силы обороны противодействуют российским подразделениям и препятствуют выполнению ими боевых задач.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались Киевский и Слободской районы города, где были повреждены частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции в Харькове, в результате чего есть погибший и пострадавшие. На месте атаки работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия российского обстрела.

ВСУ Харьков Харьковская область наступление украинские военные
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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