Зайченко: ЗСУ наступають на Борівському та Лиманському напрямках

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

На Борівському та Лиманському напрямках Сили оборони України проводять наступальні дії та вже мають певні успіхи. Водночас на Слов'янському напрямку російські війська намагаються продавити українську оборону та застосовують тактику інфільтрації.

Про це журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко розповів Максим Зайченко, майор ЗСУ, командир 1030-го зенітного ракетного полку "Аквіла" у складі 3-го армійського корпусу.

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Наступ ЗСУ на Борівському та Лиманському напрямках

За словами військового, на Ізюмщині російські війська намагаються знищувати транспортні та логістичні вузли, якими користуються як військові, так і цивільні.

Водночас на ділянці фронту, де працює 3-й армійський корпус, ситуація залишається контрольованою та стабільною. Українські військові проводять наступальні дії на Борівському та Лиманському напрямках.

"Відбуваються певні наступальні дії з боку Сил оборони України. В деталі не буду вдаватися, але є певні успіхи, про які буде заявлено в усіх деталях офіційно", — наголосив Зайченко.

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Росіяни намагаються продавити оборону

Окремо військовий розповів про ситуацію на Слов'янському напрямку. За його словами, там російські війська намагаються продавити лінію оборони та використовують тактику інфільтрації.

Однак ці спроби зустрічають опір українських військових. Сили оборони протидіють російським підрозділам та перешкоджають їм виконувати бойові завдання.

Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Київський та Слобідський райони міста, де були пошкоджені приватні будинки, торговельний центр, адміністративна будівля та автомобілі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти завдали удару по автозаправній станції у Харкові, внаслідок чого є загиблий та постраждалі. На місці атаки працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки російського обстрілу.