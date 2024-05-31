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Потеряла коллег и любимую работу — женщина рассказала об обстреле Эпицентра в Харькове

31 мая 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Женщина, которая оказалась в эпицентре обстрела Харькова 25 мая, рассказала о российской атаке
Последствия обстрела "Эпицентра" в Харькове 25 мая. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Женщина, находившаяся в эпицентре взрыва в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Харькове, рассказала об обстреле 25 мая. Она отметила, что потеряла своих коллег и любимую работу.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 31 мая.

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Потерпевшая — 40-летняя женщина, работавшая продавцом непродовольственных товаров в гипермаркете. Она говорит, что 25 мая около 16:00 шла по центральной части "Эпицентра" в направлении садового центра к отделу, в котором продаются лакокрасочные изделия.

Женщина услышала громкий взрыв, в результате которого потеряла равновесие. После этого она легла под корзинку с товарами, закрыв руками лицо.

Приблизительно через 2 секунды потерпевшая начала поднимать голову, чтобы посмотреть, что происходит вокруг, и в этот момент услышала новый взрыв.

Женщина пролежала около одной минуты и не покидала указанное место из-за того, что опасалась последующих взрывов.

Осознавая, что начался масштабный пожар, потерпевшая оперативно отреагировала, чтобы выйти из помещения гипермаркета.

Женщина искала ближайший безопасный выход, однако путь был завален товаром, оказавшимся в проходах между рядами в результате взрывов. Совершив несколько попыток пройти через отделы, потерпевшая таки вышла из горящего гипермаркета.

Впоследствии она поняла, что находилась в нескольких метрах от эпицентра взрыва и чудом выжила.

"В результате действий государства-агрессора я потеряла любимую работу, в которую вкладывала душу. Погибли мои коллеги, посетители. Я испытываю глубокое потрясение в своей жизни. Ни в этот день, ни раньше на территории гипермаркета никогда не хранилась ни одна военная техника, боеприпасы или вооружение. По версии, которую я видела в российских медиа о детонации боеприпасов, хочу сообщить, что указанные звуки были слышны в результате взрывов банок с красками и другими материалами, которые из-за пожара начали взрываться", — рассказала женщина.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

В среду, 29 мая, в Харькове завершили поисковые работы. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате атаки.

Украина
Харьков
прокуратура
оккупанты
обстрелы
Эпицентр
война

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