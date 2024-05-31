Жінка, яка опинилася в епіцентрі обстрілу Харкова 25 травня, розповіла про російську атаку

Наслідки російського обстрілу "Епіцентра" в Харкові 25 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Жінка, яка перебувала в епіцентрі вибуху в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові, розповіла про обстріл 25 травня. Вона наголосила, що втратила своїх колег та улюблену роботу.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю, 31 травня.

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Потерпіла — 40-річна жінка, яка працювала продавцем непродовольчих товарів у гіпермаркеті. Вона каже, що 25 травня близько 16:00 йшла по центральній частині "Епіцентру" в напрямку від садового центру до відділу, в якому продаються лакофарбові вироби.

Жінка почула гучний вибух, внаслідок якого втратила рівновагу. Після цього вона лягла під кошик з товарами, закривши руками обличчя.

Приблизно через 2 секунди потерпіла почала підіймати голову, щоб подивитись, що відбувається навколо, і в цей момент почула новий вибух.

Жінка пролежала близько однієї хвилини та не покидала зазначене місце через те, що побоювалась наступних вибухів.

Усвідомлюючи, що розпочалась масштабна пожежа, потерпіла оперативно відреагувала, щоб вийти з приміщення гіпермаркету.

Жінка шукала найближчий безпечний вихід, однак шлях був завалений товаром, який опинився у проходах між рядами внаслідок вибухів. Зробивши декілька спроб пройти через відділи, потерпіла таки вийшла з палаючого гіпермаркету.

Згодом вона зрозуміла, що перебувала у декількох метрах від епіцентру вибуху та дивом вижила.

"Внаслідок дій держави-агресора я втратила улюблену роботу, в яку вкладала душу. Загинули мої колеги, відвідувачі. Я відчуваю глибоке потрясіння у своєму житті. Ні в цей день, ні раніше на території гіпермаркету ніколи не зберігалась жодна військова техніка, боєприпаси чи озброєння. Щодо версії, яку я бачила у російських медіа про детонацію боєприпасів, хочу повідомити, що вказані звуки було чутно внаслідок вибухів банок з фарбами та іншими матеріалами, які через пожежу почали вибухати", — розповіла жінка.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.

У середу, 29 травня, у Харкові завершили пошукові роботи. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок атаки.