Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Втратила колег та улюблену роботу — жінка розповіла про обстріл Епіцентру в Харкові arrow

Втратила колег та улюблену роботу — жінка розповіла про обстріл Епіцентру в Харкові

31 травня 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жінка, яка опинилася в епіцентрі обстрілу Харкова 25 травня, розповіла про російську атаку
Наслідки російського обстрілу "Епіцентра" в Харкові 25 травня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Жінка, яка перебувала в епіцентрі вибуху в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові, розповіла про обстріл 25 травня. Вона наголосила, що втратила своїх колег та улюблену роботу.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю, 31 травня.

Читайте також:

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Потерпіла — 40-річна жінка, яка працювала продавцем непродовольчих товарів у гіпермаркеті. Вона каже, що 25 травня близько 16:00 йшла по центральній частині "Епіцентру" в напрямку від садового центру до відділу, в якому продаються лакофарбові вироби.  

Жінка почула гучний вибух, внаслідок якого втратила рівновагу. Після цього вона лягла під кошик з товарами, закривши руками обличчя.  

Приблизно через 2 секунди потерпіла почала підіймати голову, щоб подивитись, що відбувається навколо, і в цей момент почула новий вибух.

Жінка пролежала близько однієї хвилини та не покидала зазначене місце через те, що побоювалась наступних вибухів. 

Усвідомлюючи, що розпочалась масштабна пожежа, потерпіла оперативно відреагувала, щоб вийти з приміщення гіпермаркету.

Жінка шукала найближчий безпечний вихід, однак шлях був завалений товаром, який опинився у проходах між рядами внаслідок вибухів. Зробивши декілька спроб пройти через відділи, потерпіла таки вийшла з палаючого гіпермаркету. 

Згодом вона зрозуміла, що перебувала у декількох метрах від епіцентру вибуху та дивом вижила. 

"Внаслідок дій держави-агресора я втратила улюблену роботу, в яку вкладала душу. Загинули мої колеги, відвідувачі. Я відчуваю глибоке потрясіння у своєму житті. Ні в цей день, ні раніше на території гіпермаркету ніколи не зберігалась жодна військова техніка, боєприпаси чи озброєння. Щодо версії, яку я бачила у російських медіа про детонацію боєприпасів, хочу повідомити, що вказані звуки було чутно внаслідок вибухів банок з фарбами та іншими матеріалами, які через пожежу почали вибухати", — розповіла жінка.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". На момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

Згодом неподалік будівельного гіпермаркету в Харкові рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було б набагато більше.  

У середу, 29 травня, у Харкові завершили пошукові роботи. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих внаслідок атаки.

Україна
Харків
прокуратура
окупанти
обстріли
Епіцентр
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище