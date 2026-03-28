Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Висока ціна пального у Харкові ще утримується: ДП по 84 грн

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 19:00
АЗС. Фото: Новини.LIVE

Висока вартість пального у Харкові та області продовжує утримуватися. Зокрема, за А-95+ доведеться заплатити близько 74,46 грн, а за дизель — 84,11 грн. 

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Харкові та області у суботу, 28 березня.

Ціни на пальне у Харкові 28 березня

Середня вартість пального у Харкові така:

  • А-95+ — 74,96 грн;
  • А-95 — 70,69 грн;
  • А-92 — 66,46 грн;
  • ДП — 84,11 грн;
  • Автогаз — 45,94 грн.
Ціни на пальне у Харкові та області 28 березня
Середня ціна на пальне на Харківщині 28 березня. Фото: AutoRia

Водночас на АЗС ціна може відрізнятися залежно від пального. Наразі на ОККО встановлені такі:

  • А-95+ — 77,98 грн;
  • А-95 — 74,98 грн;
  • ДП — 86,98 грн;
  • Автогаз — 46,99 грн.

Ціни на WOG: 

  • А-95+ — 77,98 грн;
  • А-95 — 74,98 грн;
  • ДП — 86,98 грн;
  • Автогаз — 46,97 грн.

Ціни на UPG:

  • А-95+ — 74,90 грн;
  • А-95 — 71,90 грн;
  • ДП — 84,90 грн;
  • Автогаз — 45,50 грн.
Ціни на АЗС у Харкові 28 березня. Фото: AutoRia

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, цього року Харків виділяє понад 314 мільйонів гривень на ремонт та утримання доріг. Водночас перелік ще не затверджено.

Крім того, ми розповідали, як зміняться ціни на комунальні послуги у Харкові з 1 квітня. Зокрема, для більшості побутових споживачів діє річний тариф на газ на рівні 7,96 грн. Проїзд в громадському транспорті залишиться безоплатним.

ціни на паливо Харків Харківська область пальне
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації