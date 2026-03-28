Висока ціна пального у Харкові ще утримується: ДП по 84 грн

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Висока вартість пального у Харкові та області продовжує утримуватися. Зокрема, за А-95+ доведеться заплатити близько 74,46 грн, а за дизель — 84,11 грн.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Харкові та області у суботу, 28 березня.

Ціни на пальне у Харкові 28 березня

Середня вартість пального у Харкові така:

А-95+ — 74,96 грн;

А-95 — 70,69 грн;

А-92 — 66,46 грн;

ДП — 84,11 грн;

Автогаз — 45,94 грн.

Середня ціна на пальне на Харківщині 28 березня. Фото: AutoRia

Водночас на АЗС ціна може відрізнятися залежно від пального. Наразі на ОККО встановлені такі:

А-95+ — 77,98 грн;

А-95 — 74,98 грн;

ДП — 86,98 грн;

Автогаз — 46,99 грн.

Ціни на WOG:

А-95+ — 77,98 грн;

А-95 — 74,98 грн;

ДП — 86,98 грн;

Автогаз — 46,97 грн.

Ціни на UPG:

А-95+ — 74,90 грн;

А-95 — 71,90 грн;

ДП — 84,90 грн;

Автогаз — 45,50 грн.

Ціни на АЗС у Харкові 28 березня. Фото: AutoRia

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, цього року Харків виділяє понад 314 мільйонів гривень на ремонт та утримання доріг. Водночас перелік ще не затверджено.

Крім того, ми розповідали, як зміняться ціни на комунальні послуги у Харкові з 1 квітня. Зокрема, для більшості побутових споживачів діє річний тариф на газ на рівні 7,96 грн. Проїзд в громадському транспорті залишиться безоплатним.