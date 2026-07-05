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Главная Харьков Взрыв на АЗС в Харьковской области: число погибших может возрасти до трех

Взрыв на АЗС в Харьковской области: число погибших может возрасти до трех

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 17:43
Удар по АЗС в Харьковской области 5 июля — количество погибших возросло
Спасатели устраняют последствия удара по АЗС. Фото: ГСЧС

5 июля российские войска нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме Харьковской области. В настоящее время на месте продолжаются спасательно-поисковые работы, есть погибшие.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE.

Удар по АЗС в Изюме 5 июля

В настоящее время на месте попадания на АЗС продолжаются поисковые работы. Число погибших, вероятно, уже возросло до трех человек, двое из которых считаются без вести пропавшими и не выходят на связь.

По данным ГВА в комментарии для Новини.LIVE, в регионе участились обстрелы АЗС. Так, сегодняшний удар оккупанты нанесли с помощью РСЗО "Торнадо-С". До завтра все АЗС по городу закрыты из-за мер безопасности.

Как писали Новини.LIVE, в результате удара по АЗС в Изюме погиб 20-летний парень. Он всего неделю назад устроился на работу. На месте возник масштабный пожар.

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Кроме того, 5 июля оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью БПЛА "Италмас". Это уже третья атака беспилотником такого типа за сегодня. Дрон попал в Киевский район города.

В то же время сотрудница АЗС в Харькове рассказала, что из-за шума холодильника они не услышали приближение беспилотника. Сотрудники узнали об атаке только в момент удара.

Харьков обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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