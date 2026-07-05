Удар по АЗС на Харківщині 5 липня — кількість загиблих зросла

Рятувальники ліквідують наслідки внаслідок удару по АЗС. Фото: ДСНС

Російські війська 5 липня завдали ракетного удару по АЗС в Ізюмі Харківської області. Наразі на місці досі тривають рятувально-пошукові роботи, є загиблі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Удар по АЗС в Ізюмі 5 липня

Наразі на місці влучання на АЗС досі тривають пошукові роботи. Кількість загиблих, ймовірно, вже зросла до трьох людей, двоє з яких вважаються безвісти зниклими та не виходять на звʼязок.

За даними МВА у коментарі для Новини.LIVE, у регіоні почастішали обстріли по АЗС. Так, сьогоднішній удар окупанти здійснили за допомогою РСЗО "Торнадо-С". До завтра всі АЗС по місту зачинені через заходи безпеки.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок удару по АЗС в Ізюмі загинув 20-річний хлопець. Він лише тиждень тому влаштувався на роботу. На місці виникла масштабна пожежа.

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Крім того, 5 липня окупанти вдарили по Харкову БпЛА "Італмас". Це вже третя атака безпілотником такого типу за сьогодні. Дрон влучив у Київському районі міста.

Водночас працівниця АЗС у Харкові розповіла, що через шум холодильника не почули наближення безпілотника. Працівники дізналися про атаку лише в момент удару.