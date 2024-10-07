Украинские пограничники отбили массированную атаку оккупантов на Харьковщине — видео

Уничтожение техники российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские пограничники профессионально отбили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Известно, что 50 единиц бронированной техники врага ехало на Купянское направление.

Об этом рассказал пограничник-снайпер в понедельник, 7 октября.

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Отражение атаки оккупантов в Харьковской области

Бойцы бригады "Помста" были готовы к бою. Отражая вражеский штурм, пограничники уничтожили почти всех оккупантов, а тех, кто остался живым, захватили в плен.

Среди пленных был оккупант из Иркутской области, который не оказал сопротивления, в отличие от командира, попытавшегося бросить гранату в сторону украинских военных.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.

Также украинские пограничники на Волчанском направлении попали в антенну связи, пехоту и транспорт захватчиков. В этом им помогли минометы и FPV-дроны.