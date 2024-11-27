Бои в Харьковской области — из региона эвакуируют людей

Эвакуация населения из Харьковской области. Фото: ГСЧС

В Харьковской области продолжается эвакуация из населенных пунктов, страдающих постоянными обстрелами. В течение 26 ноября правоохранители вывезли из опасных районов десять человек.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в среду, 27 ноября.

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"Продолжается эвакуация из населенных пунктов, страдающих постоянными обстрелами со стороны военных РФ и в которых объявлена обязательная эвакуация", — отметили в полиции.

Там рассказали, что 26 ноября силами полиции из опасных районов эвакуированы 10 человек. Кроме того, правоохранители обратились к местным жителям и заявили, что все желающие выехать из опасных районов могут обратиться в полицию по телефону 102.

В то же время за последние сутки оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения, в частности FPV-дронами, управляемыми авиабомбами и "шахедами". К счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, недавно в Купянской МВА сообщили, сколько людей еще не эвакуировались. Сейчас в населенном пункте до сих пор остаются более трех тысяч гражданских.

Ранее в Купянской МВА назвали причину, почему жители громады не хотят эвакуироваться.