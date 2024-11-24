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У Куп'янській МВА повідомили, скільки людей ще не евакуювалися

24 листопада 2024 17:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки цивільних досі залишаються в Куп'янській громаді
Евакуаційний автобус. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська продовжують наступальні дії на місто Куп'янськ Харківської області. Наразі у населеному пункті досі залишаються 3800 цивільних.

Про це повідомив очільник МВА Андрій Беседін в ефірі Ми — Україна.

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За його словами, кожного дня з території громади виїжджає невелика кількість людей — близько 20-30.

Наразі там перебуває 3800 цивільних мешканців, з них 1000 — на лівобережжі, де найбільш небезпечна ситуація та відсутні вода, газ і світло. 

"Людям треба тільки погодитися, і їх евакуюють до Харкова, де вони отримають всі необхідні послуги, у тому числі місця для проживання та гроші", — зазначив Беседін.

Раніше у Куп'янській МВА назвали причину, чому мешканці громади не хочуть евакуюватися. 

Крім того, російські війська намагалися наступати на Куп'янськ та десантуватися, проте ЗСУ успішно відбили ворожу атаку та провели зачистку.

українці евакуація Харківська область Куп'янськ війна в Україні фронт

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