Скільки цивільних досі залишаються в Куп'янській громаді

Евакуаційний автобус. Фото: Reuters

Російські війська продовжують наступальні дії на місто Куп'янськ Харківської області. Наразі у населеному пункті досі залишаються 3800 цивільних.

Про це повідомив очільник МВА Андрій Беседін в ефірі Ми — Україна.

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Ситуація в Куп'янську

За його словами, кожного дня з території громади виїжджає невелика кількість людей — близько 20-30.

Наразі там перебуває 3800 цивільних мешканців, з них 1000 — на лівобережжі, де найбільш небезпечна ситуація та відсутні вода, газ і світло.

"Людям треба тільки погодитися, і їх евакуюють до Харкова, де вони отримають всі необхідні послуги, у тому числі місця для проживання та гроші", — зазначив Беседін.

Раніше у Куп'янській МВА назвали причину, чому мешканці громади не хочуть евакуюватися.

Крім того, російські війська намагалися наступати на Куп'янськ та десантуватися, проте ЗСУ успішно відбили ворожу атаку та провели зачистку.