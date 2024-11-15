Евакуація з Куп'янська — Беседін розповів чому люди не хочуть виїжджати

Жінка евакуйовується з Куп'янська. Фото: Reuters

У Куп'янську, що у Харківській області, триває безперервна евакуація населення, адже у місті вже тривають бої з російськими військами. Попри складну ситуацію та надвисоку небезпеку, деякі люди навідріз відмовляються евакуюватися.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

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Евакуація у Куп'янську

Андрій Беседін розповів, що всі уповноважені органи та екстрені служби продовжують безперервно евакуйовувати мешканців Куп'янська до безпечних регіонів. Попри це, є люди, які не погоджуються на виїзд, аргументуючи це тим, що не хочуть залишати своє майно напризволяще.

"Нажаль, люди нехтують, відмовляються, кажучи про те, що залишаться, адже тут їх будинки та майно. Хоча в таких умовах виживати практично неможливо. Весь алгоритм відпрацьований, всі готові, тільки потрібно зголошуватись", – розповів Беседін.

Жінка готується до евакуації. Фото: Reuters

Жінка сідає на евакуаційний автобус. Фото: Reuters

Чоловік збирає особисті речі перед виїздом з Куп'янська. Фото: Reuters

Нагадаємо, начальник Куп'янської МВА повідомляв, що російські війська намагалися наступати на Куп'янськ та десантуватися, проте, ЗСУ успішно відбили ворожу атаку, триває зачистка.

Тим часом для цивільних умови життя у Куп'янську стають важчими: там вже припинило роботу останнє відділення Укрпошти та не працюють банкомати.