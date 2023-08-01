Из приграничья Харьковщины эвакуировали почти всех детей, еще 5 семей отказываются.

Эвакуация людей в Харьковской области Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Заканчивается эвакуация семей с детьми в Харьковской области, проживающих на приграничной территории из РФ, в Волчанской громаде. Лишь пять семей осталось еще вывезти.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Эвакуация детей

Во время эфира глава области рассказал, что им пока не удалось уговорить вывезти детей несколько семей.

"С Волчанского направления мы завершаем эвакуацию детей, которую мы объявили обязательной. Сейчас мы оттуда фактически вывезли 184 ребенка с родителями. К сожалению, у нас остается еще пять семей, всячески сопротивляющихся и не желающих уезжать. Наши правоохранители всячески объясняют, что это для безопасности детей" , — отметил Синегубов.

Также глава ОВА привел печальные примеры, когда семьи возвращались из эвакуации в приграничные населенные пункты и дети погибали.

"Одна семья вернулась, чтобы перекопать свой огород. Был "прилет", и, к сожалению, мальчик 14 лет погиб на месте", — рассказал Синегубов.

Руководитель области отмечает, что находиться детям в приграничной зоне и возле линии фронта опасно.

"Мы всячески объясняем, что мы сможем предоставить все необходимые условия для временного проживания, в том числе для организации учебного процесса", — говорит Синегубов.

Напомним, что в Харьковской области объявили эвакуацию детей из опасных населенных пунктов. Все из-за постоянных обстрелов населенных пунктов у государственной границы с РФ.

Также мы писали о том, что Совет обороны Харьковщины разрешил начать традиционную учебу. Но окончательное решение принимают учебные заведения и органы местного самоуправления, являющиеся учредителями этих учреждений.