Эксполицейской грозит пожизненное заключение за работу на врага

Женщина вступила в должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области"

В Ленинском районном суде г. Харькова будут рассматривать дело в отношении бывшей участковой офицерки полиции из Купянска по факту "государственной измены, совершенной в условиях военного положения". Экс-правохранительница пошла на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

Сотрудничество с врагом

Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации пгт Двухлетняя Купянского района экс-правохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

"Да, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области". Во время приема на "работу" она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО и работников Службы безопасности Украины", — пишет Харьковская областная прокуратура.

Впоследствии она вступила в должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) в указанном незаконном правоохранительном органе.

Экс-правохранительница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о событиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч рублей.

Арест и расследование госизмены

В конце июля коллаборантке даже выдали "служебное удостоверение" сроком один год. Но в такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года стражи порядка задержали.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Ей грозит лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении 472 тысяч евро экс-управляющему Харьковскому авиационному заводу Игорю Сунцову, который сейчас работает на оккупантов.

Также мы писали, что на Харьковщине в коллаборации подозреваются экс-правохранитель и бывший "регионал".