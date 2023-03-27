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За 50 тисяч рублів присягнула на вірність ворогу: експоліцейській загрожує довічне ув'язнення

27 березня 2023 14:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Експоліцейській загрожує довічне ув'язнення за роботу на ворога
Жінка обійняла посаду "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Ленінському районному суді м. Харкова розглядатимуть справу щодо колишньої дільничної офіцерки поліції з Куп'янську за фактом "державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану". Експравоохорониця пішла на співпрацю з окупантами. 

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. 

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Співпраця з ворогом

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах. 

"Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" у так званому "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области". Під час прийому на "роботу" вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України", — пише Харківська обласна прокуратура. 

Згодом вона зайняла посаду "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) у вказаному незаконному правоохоронному органі.

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Експоліціянтка особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів. 

Арешт та розслідування держзради

Наприкінці липня колаборантці навіть видали "службове посвідчення" строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці затримали.

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Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про підозру у привласненні 472 тисяч євро  екскерівнику Харківського авіаційного заводу Ігорю Сунцову, який зараз працює на окупантів. 

Також ми писали, що на Харківщині у колаборації підозрюються експравоохоронець та колишній "регіонал". 

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