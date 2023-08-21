За деньги работали на врага: двух жителей Харьковщины будут судить за госизмену

Задержаны жители Волчанска, работавшие на российских спецслужбах. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Молодой мужчина и женщина собирали расположение украинских военных в Волчанске и Чугуевском районе и передавали эту информацию через мессенджеры российским представителям . Им может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Материалы следствия

По данным следствия, в январе 2023 года двое жителей Волчанска наладили контакт с представителем российских спецслужб и согласились работать на врага за денежное вознаграждение.

Молодой человек и женщина собирали информацию о расположении в Волчанске и Чугуевском районе украинских военных и передавали врагам через мессенджер с указанием координат.

Переписка одного из приспешников врага. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Кроме того, молодой человек получил еще и дополнительное задание по сбору данных о размещении фортификационных сооружений — блокпостов на территории Волчанска. Он выполнил враждебную задачу и передал всю информацию российскому представителю.

"Получившуюся информацию враг использовал в дальнейшем для наведения ударов по территории района", — рассказывают в прокуратуре.

Оба приспешника врага разоблачили в начале апреля этого года. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении молодого человека и женщины по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Дело будет рассматриваться в Чугуевском городском суде Харьковской области.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы за конфискацию имущества.

Напомним, что в Харьковской области отправили за решетку парня, который "сливал" данные об ВСУ спецслужбам РФ . Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также мы писали о том, что следователи заочно сообщили о подозрении жители Харьковщины по факту коллаборантской деятельности. Во время захвата русскими захватчиками г. Балаклея женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами .