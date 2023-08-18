Здійснювала набір до "народної поліції": на Харківщині викрили чергову колаборантку

Окупаційна поліція у Харківській області (фото ілюстративне). Фото: РІА Новини

Слідчі заочно повідомили про підозру мешканці Харківщини за фактом колаборантської діяльності. Під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія жінка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Жінка у минулому працювала в органах внутрішніх справ України та звільнилася за власним бажанням. Під час окупації міста Балаклія вона добровільно погодилась обійняти посаду "оперуповноваженого відділення боротьби з груповою злочинністю".

Під час виконання функціональних обов’язків 43-річна жителька міста фактично виконувала роботу кадрового працівника.

"Вона здійснювала приймання, переведення, звільнення співробітників, займалася обліком особового складу, формувала та вела особові справи "народних поліцейських", — пишуть правоохоронці.

Фото підозрюваної у колабораційній діяльності. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

16 серпня зловмисниці заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Нагадаємо, що на Харківщині засудили колаборантку, яка планувала вчити українських дітей за програмою РФ. За колабораційну діяльність 29-річна жінка проведе у в'язниці 3 роки.

Також ми писали про те, що мешканець Балаклії під час окупації міста допомагав обслуговувати комп’ютерну техніку російським військовим. Чоловіку повідомили про підозру у колабораціонізмі.