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За гроші "відмазували" від мобілізації: у Харкові судитимуть військкома та його подільника

26 червня 2023 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
За гроші "відмазували" від мобілізації: у Харкові судитимуть військкома та його подільника
Затримання обвинувачених працівниками ДБР. Фото: пресслужба Державному бюро розслідувань
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього тероборонівця. За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

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Свої "послуги" чоловіки оцінювали у 3-5 тисяч доларів США. За гроші вони обіцяли "клієнтам" сфальсифікувати висновок військово-лікарської комісії й таким чином отримати відстрочку від мобілізації, а декому навіть взагалі уникнути призову.

У березні 2023 року ДБР затримало фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому гарантували відстрочку на 5 років за 3,5 тис. доларів США.

"На зустріч вони принесли вже готовий висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час, та вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями", — розповідають у бюро розслідувань. 

Офіцер та колишній військовий обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що на Харківщині суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати студента денної форми. Судді рішення пояснили тим, що хлопець не повідомив про своє нове місце навчання.

Також ми писали про те, що як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон. Втікачів-порушників все одно повертатимуть до України.

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