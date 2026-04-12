За добу росіяни атакували 4 населені пункти Харківщини

За добу, 11 квітня, росіяни атакували чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Водночас зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілів Харківщини

Окупанти атакували Харківську область з різних видів озброєння. Ворог випустив по регіону:

4 КАБ;

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, є руйнування приватного будинку та господарчої споруди в Ізюмському районі. Крім того, у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п'ять разів штурмували позиції українських захисників.

На Куп'янському напрямку ЗСУ успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

