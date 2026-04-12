Харків За добу росіяни атакували 4 населені пункти Харківщини

За добу росіяни атакували 4 населені пункти Харківщини

Дата публікації: 12 квітня 2026 12:28
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

За добу, 11 квітня, росіяни атакували чотири населені пункти Харківської області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Водночас зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки обстрілів Харківщини

Окупанти атакували Харківську область з різних видів озброєння. Ворог випустив по регіону:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки ударів по Харківщині за добу 12 квітня
Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, є руйнування приватного будинку та господарчої споруди в Ізюмському районі. Крім того, у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п'ять разів штурмували позиції українських захисників.

Читайте також:

На Куп'янському напрямку ЗСУ успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

Як писали Новини.LIVE, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. Обстріляли навчальний заклад. Влучання були у Київському районі міста.

Також ми писали про те, що ударний БпЛА поцілив у багатоповерхівку у Харкові. Через обстріл сталася пожежа. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед яких — жінки похилого віку.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
