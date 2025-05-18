Смерть мужчины в ТЦК Харькова — начальника и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Cherkasy TCK

В Харькове начальника районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) и его заместителя отстранили от исполнения служебных обязанностей. Причиной стала смерть 39-летнего мужчины на территории военкомата.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Схід" в Facebook в воскресенье, 18 мая.

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Смерть на территории ТЦК

В ОК "Схід" отметили, что должностных лиц ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

"Командование оперативного командования "Схід" оказывает всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в случае объявления подозрений другим должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности", — подытожили в ОК "Схід".

Сообщение оперативного командования "Схід" в Facebook

Напомним, в соцсетях распространилась информация о якобы убийстве мужчины работниками Харьковского ТЦК. В военкомате отреагировали на обвинения и сообщили, что военнообязанного обнаружили на территории центра уже без признаков жизни, а никаких незаконных действий со стороны работников учреждения не было.

Впоследствии в полиции выступили с заявлением. Правоохранители отметили, что, по предварительной информации, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Однако сейчас продолжается расследование трагедии. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.