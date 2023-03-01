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Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

1 марта 2023 18:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении
Следователи установили личности окупантов-мародеров, которые были в Циркунах
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении девяти российским военнослужащим по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, во время оккупации с. Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.

Солдаты проникли на территорию домовладения, перед этим сломав металлические ворота ломом и кувалдой.

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Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома.

Напомним, что в Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину.

Также мы писали, что в Харькове разоблачили фармацевту , которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подделывала рецепты.

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