Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении девяти российским военнослужащим по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.
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Материалы следствия
По данным следствия, во время оккупации с. Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.
Солдаты проникли на территорию домовладения, перед этим сломав металлические ворота ломом и кувалдой.
Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.
На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома.
Напомним, что в Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину.
Также мы писали, что в Харькове разоблачили фармацевту , которая незаконно продавала наркосодержащие лекарственные средства и подделывала рецепты.