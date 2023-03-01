Девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Следователи установили личности окупантов-мародеров, которые были в Циркунах

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении девяти российским военнослужащим по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает в Telegram-канале Харьковская областная прокуратура.

Материалы следствия

По данным следствия, во время оккупации с. Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессора обокрали один из частных домов.

Солдаты проникли на территорию домовладения, перед этим сломав металлические ворота ломом и кувалдой.

Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 миллиона гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе фотосессии во дворе и в комнатах дома.

Напомним, что в Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину.

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